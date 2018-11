15 novembre 2018- 11:42 Dl Genova: Toninelli, esultanza perché città può rialzarsi (2)

(AdnKronos) - "Il mio intervento -ha esordito il ministro, poi interrotto varie volte- è esclusivamente per ringraziare tutti i deputati, tutti i senatori, tutti i membri del governo per aver lavorato giorno e notte in queste settimane" e che "hanno permesso di approvare un provvedimento che stanzia circa 300 milioni di euro per Genova e per i genovesi. E chi ha oggi ha gioito, ha gioito per i cittadini di Genova, per 266 famiglie che hanno perso la casa e che avranno, grazie a questa approvazione, nei prossimi giorni i soldi stanziati per comprare finalmente una nuova abitazione, per la prima volta nella storia dopo 90 giorni da un evento tragico e unico come quello di Genova". "Questa -ha concluso Toninelli- è una gioia straordinaria, questo governo è stato vicino sin dal primo istante a Genova, a tutta la città, a tutti i genovesi e lo è stato con questo decreto che abbiamo approvato e nella manovra di bilancio Genova avrà destinati altri 500 milioni".