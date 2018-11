13 novembre 2018- 22:12 Dl Genova: vertici M5S, De Falco e Nugnes subito fuori da gruppo

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - I senatori Gregorio De Falco e Paola Nugnes subito fuori dal gruppo M5S al Senato. A quanto riferiscono i vertici M5S all'Adnkronos, sarà il capogruppo Stefano Patuanelli a commutare la sanzione ai due ribelli, accusati di aver mandato sotto il governo sul dl Genova. Per Nugnes si profila la sospensione, per De Falco l'espulsione dal Movimento. Ma entrambe le sanzioni comporterebbero l'immediata l'uscita dal gruppo al Senato, con probabile passaggio al misto. Solo in un secondo momento arriveranno le sanzioni decise dal collegio dei probiviri, che riguarderanno non solo Nugnes e De Falco ma anche, stavolta per il 'dossier dl Sicurezza', Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura.