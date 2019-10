31 ottobre 2019- 20:02 Dl Imprese: Catalfo, 'molti interventi per lavoratori, a breve tavolo su infortuni'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio la Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto Salva Imprese che contiene tanti interventi importanti a favore del lavoro e dei lavoratori. Penso per esempio alla norma sui riders, che da oggi in poi avranno più diritti e tutele previdenziali e assistenziali contro gli infortuni e le malattie professionali, ma anche a quella che potenzia l’Inl con 150 nuovi ispettori per contrastare il grave fenomeno delle morti sul lavoro. Come sapete, questo è dei temi che ho messo da subito al centro della mia azione e a breve riconvocherò il tavolo tecnico che ho istituito al Ministero del Lavoro per trovare soluzioni efficaci e condivise". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in un post su Facebook.