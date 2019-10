29 ottobre 2019- 18:18 **Dl Imprese: domani dalle 17.30 voto fiducia, voto finale giovedì**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - La capigruppo della Camera "ha stabilito la seguente organizzazione dei lavori per il voto sul dl Imprese: domani dalle 16 si svolgeranno le dichiarazioni di voto e l'appello per votazione nominale avrà inizio alle 17 e 30". Lo ha detto in aula la presidente di turno, Mara Carfagna. "Dopo appello seguirà l'illustrazione deli ordini del giorno con prosecuzione notturna ed ,eventualmente, nella giornata di giovedì. Nella stessa giornata seguiranno il parere del governo e le votazioni sugli ordini del giorno, nonchè la votazione finale". Il termine per la presentazione degli odg è stato fissato alle 11 di domani mattina. Alle 15 si svolgerà il question time.