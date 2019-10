23 ottobre 2019- 11:29 Dl imprese: Lega, 'è Caporetto governo giallorosso'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Questo decreto è la Caporetto del governo giallorosso: rischiano di far chiudere Ilva, non risolvono la vertenza Whirlpool, non hanno accolto le esigenze dei rider, non hanno dato risposte ai cittadini colpiti dal sisma. Alzino bandiera bianca e lascino che gli italiani votino un governo in grado di risolvere i loro problemi". Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. "Siamo in un pericoloso paradosso con il Paese nelle mani di Conte che è contro Di Maio che è contro il Pd che è contro Renzi - prosegue l'esponente del Carroccio - Non riescono a trovare un accordo politico su nulla e sono addirittura arrivati a inserire nel decreto due norme senza avere la copertura finanziaria: un errore da principianti che blocca il provvedimento facendo rinviare la fiducia in continuazione. Tenere il Paese bloccato è inaccettabile, farlo per paura del voto è criminale".