23 ottobre 2019- 16:04 Dl imprese: Marcucci, 'Pd per salvare Ilva ma voto non sia un precedente'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Voglio che sia chiaro a tutti, il Pd vuole salvare in ogni modo gli stabilimenti ex Ilva, garantendo una conversione ecologica della produzione.Il voto di oggi in Senato serva a responsabilizzare il governo, che dovrà seguire l'ordine del giorno di Pd, Iv ed Automie ed alcuni partner della maggioranza". Lo afferma il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci."Da parte nostra non c'è alcuna conversione alla nefasta ipotesi della chiusura-sottolinea- che ci costerebbe tra le altre cose centiniaia di posti di lavoro persi. Ora il compito spetta al presidente del consiglio Conte e al ministro Patuanelli. La nostra linea è fortemente orientata ad Industria 4.0, incentivi, risanamenti e ambientalimodernizzazione sono ancora essenziali per risollevare il Paese. Il voto di oggi non sia in nessun caso considerato un precedente".