23 gennaio 2019- 17:52 Dl semplificazioni: Bernini, 'Senato ostaggio di governo e maggioranza'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il decreto legge Semplificazioni come la legge di Bilancio. Stesso copione, uguale sceneggiatura. Governo e maggioranza prendono in ostaggio il Senato e rinviano di giorno in giorno, di ora in ora l'esame del provvedimento perché non riescono a dirimere le forti divisioni al loro interno. Oggi è il tema delle trivelle che vede la durissima contrapposizione tra i due contraenti di governo, a riprova delle contrastanti e antitetiche visioni in un settore strategico come l'energia". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."I lavori parlamentari -aggiunge- sono ancora una volta bloccati, sospesi, non si procede e i diritti delle opposizioni vengono sistematicamente compressi se non violati dall'arroganza e dal pressappochismo di questa maggioranza innaturale. Prendiamo atto con amarezza e inquietudine che anche il monito del Presidente della Repubblica, lanciato alle forze politiche nel messaggio di fine anno, e la pronuncia della Corte costituzionale sulla necessità di evitare la compressione della discussione e dell'esame delle leggi in Parlamento sono stati misconosciuti, completamente ignorati".