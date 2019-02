6 febbraio 2019- 19:21 Dl Semplificazioni: Cisl, con stop trivelle Governo sceglie aumento bolletta

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Con il voto di fiducia alla Camera sul Decreto semplificazioni, il Governo, con l’emendamento sulle trivelle, sceglie l’aumento delle importazioni, della bolletta energetica e la de-industrializzazione del paese". Così in una nota il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini."Il Ministro Costa chiudendo e danneggiando l’industria della produzione e ricerca degli idrocarburi nazionale - sottolinea il sindacalista- sembra volere realizzare in 24 ore la de-carbonizzazione dell’economia italiana. I Ministri Costa e Di Maio, 20 giorni fa, hanno però inviato a Bruxelles il Piano Nazionale Energia e Clima (PNEC) in cui si stima che al 2040 oltre il 60% del fabbisogno energetico nazionale verrà coperto dal gas e dal petrolio, per la maggior parte importato". La loro scelta, aggiunge Colombini, "non è la declamata de-carbonizzazione ma è la de-industrializzazione del nostro sistema energetico e la creazione di un’altra area di forte sofferenza occupazionale del nostro Paese. Sostanzialmente si riduce la produzione nazionale di idrocarburi, di cui circa il 90% è gas, per favorire fortemente l’importazione di gas e petrolio dall’estero con l’effetto di far aumentare la bolletta energetica dei cittadini e delle imprese, creare crisi industriale e occupazionale in uno dei settori che ha costruito il richiamato miracolo economico italiano ed è apprezzato nel mondo per l’eccellenza tecnologica, professionale ma anche per i minori impatti ambientali".