6 febbraio 2019- 19:21 Dl Semplificazioni: Cisl, con stop trivelle Governo sceglie aumento bolletta (2)

(AdnKronos) - La Cisl, rileva Colombini, "chiede il confronto immediato sul Piano Nazionale Energia e Clima e la sospensione delle modifiche normative introdotte forzosamente e non giustificate da nessuna urgenza sulle trivellazioni". La Cisl, sottolinea il sindacalista, "condivide gli obiettivi del PNEC, anzi ne individua anche gli ulteriori miglioramenti in direzione della crescita delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, ma rivendica fortemente il diritto al confronto e alla costruzione di un percorso che dia certezza alla difesa e alla crescita dell’occupazione e al potenziamento delle capacità energetiche del nostro paese". Il 9 febbraio a Roma, conclude, "la manifestazione unitaria nazionale rivendicherà con forza anche la richiesta del confronto sul futuro energetico e climatico del nostro paese. La lotta ai cambiamenti climatici può e deve realizzarsi con i lavoratori e non contro i lavoratori".