24 gennaio 2019- 14:32 Dl Semplificazioni: Cisl, stop all'Iva in Zes importante per rilancio Sud

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "L'emendamento al Dl semplificazione che esenta dall'Iva le Zes è importante per rilanciare l'economia delle zone svantaggiate del Sud". Così Ignazio Ganga, il segretario confederale della Cisl. "Poter importare ed esportare merci senza pagare l'Iva - rileva- può essere un formidabile strumento per rendere maggiormente attrattivi gli investimenti in aree svantaggiate del Mezzogiorno". Secondo il segretario confederale però "il vantaggio fiscale da solo non è sufficiente per realizzare un meccanismo virtuoso di sviluppo ed occupazione nel Mezzogiorno che deve essere necessariamente accompagnato da investimenti nell'infrastrutturazione materiale ed immateriale e da adeguati supporti all'amministrazione pubblica che dovrà accompagnare i processi di sviluppo locale". "Come è noto, infatti, nel Sud e nelle Isole, si riscontra un insufficiente andamento della spesa pubblica ed in particolare di quella ordinaria della Pubblica amministrazione, inferiore di ben 7 punti rispetto al 2008. Così come preoccupa la Cisl la rimodulazione del fondo di coesione, la revisione del cofinanziamento nazionale ai fondi comunitari e la riduzione del credito d’imposta per investimenti", conclude Ganga.