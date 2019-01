23 gennaio 2019- 21:04 Dl semplificazioni: Fi, maggioranza mortifica Parlamento

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Maggioranza e governo sono in totale confusione. In commissione hanno ammesso di non aver trovato 'la quadra' sui diversi punti di divisione interna e hanno rinviato ancora la seduta prevista per le 20 di stasera e ciò dopo gli impegni precisi presi nell'Aula del Senato dal presidente Coltorti e dai capigruppo M5S e Lega, secondo i quali entro stanotte il decreto semplificazioni sarebbe stato esitato. Così non è stato". Lo affermano i senatori di Forza Italia Renato Schifani, Massimo Mallegni e Luigi Vitali, anche a nome degli altri membri azzurri delle commissioni prima e ottava, dove è in esame il dl Semplificazioni."Denunciamo ancora una volta -aggungono- il pressappochismo e l'incapacità di una maggioranza divisa che costringe le opposizioni a un mortificante andirivieni in commissione che ormai si trascina dal 7 di gennaio. Un comportamento a dir poco imbarazzante, che mortifica il Parlamento e i cittadini di cui è espressione".