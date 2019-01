23 gennaio 2019- 18:23 Dl semplificazioni: Gasparri, 'continua massacro Parlamento'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Continua il massacro del Parlamento da parte del governo. I grillini volevano portare trasparenza e democrazia, hanno portato arroganza e partitocrazia. L'Aula non può lavorare perché sulle trivelle e su altri temi gialli e verdi litigano tra di loro. Il Parlamento è sotto sequestro". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Il Presidente della Repubblica -aggiunge- nel messaggio di fine d'anno aveva invitato a discutere di quanto avvenuto sulla legge di Stabilità. Il Senato non lo ha fatto ancora, eppure è doveroso. Si votò con la fiducia un testo che il Senato non ha potuto nemmeno leggere. Adesso gli scenari si ripetono sul primo decreto del nuovo anno. E' giusto ribellarsi a questo andazzo. Tenendo conto delle parole di Mattarella del 31 dicembre e della decisione della Corte costituzionale che non ha cancellato la legge di Stabilità ma ha rivolto un monito gravissimo denunciando e contestando le procedure seguite. Così non si può andare avanti. A questo punto le massime istituzioni devono tornare a parlare e il governo deve prendere atto che in questo modo sta uccidendo la democrazia e il Parlamento”.