24 gennaio 2019- 18:56 Dl Semplificazioni: Gelmini, 'giù Ires no profit grazie a opposizioni'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - “Grazie alla determinazione e alla caparbietà di Forza Italia e di tutte le opposizioni l’Ires per gli enti no profit torna al 12 per cento, sempre che l’iter di approvazione del dl Semplificazioni scorra via liscio e non finisca di nuovo nelle spire di una maggioranza divisa su tutto". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera."Con la legge di Bilancio -ricorda- il governo aveva deciso di tassare la bontà, li abbiamo costretti a correre ai ripari. Peccato che se ci avessero dato retta, accogliendo da subito la nostra proposta di legge e firmata da tutti i capigruppo delle forze di opposizione, avremmo risolto la questione settimane fa”.