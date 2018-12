12 dicembre 2018- 19:31 Dl semplificazioni: M5S, imprese priorità per Governo, norma Bramini è svolta

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Dopo la revisione delle tariffe Inail di ieri, oggi con il decreto Semplificazioni il governo Conte manda l'ennesimo messaggio alle piccole e medie imprese italiane. Chi produce è al centro dell'operato di questa maggioranza, con buona pace di chi continua a sostenere che questo sia un esecutivo anti-imprese". E' quanto affermano, in una nota congiunta, i senatori del Movimento 5 Stelle della X commissione (Industria, commercio, turismo). "Meno burocrazia, più agevolazioni, addio a obsolescenze come sistri e registro Unico del Lavoro e avvio di un tavolo con il mondo imprenditoriale per individuare forme ulteriori di sostegno. Misure che si aggiungono alla mini-Ires, al bonus occupazione al Sud e a una detrazione dell'Imu sui capannoni più sostanziosa, oltre a tutti gli altri provvedimenti che troveremo in manovra", sottolineano. In più, rilevano, "agiamo laddove i precedenti governi hanno prodotto solo chiacchiere: finalmente diamo un aiuto concreto a tutti quegli imprenditori che vantano crediti dallo Stato. Dei tanti segnali mandati dal ministro Di Maio al mondo produttivo, questo è quello più significativo, per mettere fine all'assurda epopea delle aziende che falliscono perché lo Stato non paga. La cosiddetta norma 'Bramini' è una svolta per il paese".