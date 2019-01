24 gennaio 2019- 13:19 Dl semplificazioni: Renzi, 'ancora tutto fermo al Senato, litigano ogni giorno'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Anche oggi al Senato purtroppo non si vota, c'è l'ennesimo rinvio, litigano tutti i giorni, per cui adesso si va alla settimana prossima sul decreto Semplificazioni". Lo ha detto Matteo Renzi in un video su Fb. "Possiamo quindi approfondire gli effetti delle leggi già approvate visto che adesso fermi. E il primo effetto è quello del decreto Dignità: vi ricordate la legge di Di Maio sul lavoro? Oggi sono usciti i dati Inps. Dopo il decreto Di Maio sono aumentate le domande di disoccupazione del 5,2%, è un dato ufficiale. Come è un dato ufficiale quello pubblicato oggi sul Sole 24 Ore sui dati Istat: dopo la legge di bilancio è aumentata la pressione fiscale". "Voi direte: ma questi sono i giudizi degli esperti mentre Di Maio e Di Battista dicono che c'è la grande occasione del boom economico, che la povertà è stata abolita. Già, Di Maio e Di Battista non sono degli esperti, sono quelli che indicavano il Venezuela come un modello...", conclude Renzi.