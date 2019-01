8 gennaio 2019- 16:21 Dl semplificazioni: Rete Imprese, primo passo ma migliorare lotta a burocrazia (2)

(AdnKronos) - Da migliorare ed integrare, sottolinea Rete Imprese Italia, "altre nome del decreto, in particolare la semplificazione delle procedure per partecipare agli appalti pubblici e il sostegno alle Pmi creditrici della Pa". Rete Imprese Italia propone "misure aggiuntive per snellire gli adempimenti delle imprese in materia di lavoro e per rendere realmente operativo lo Sportello unico per le attività produttive attraverso un’unica piattaforma digitale cui l’imprenditore possa rivolgersi senza differenziazioni e frammentazioni locali". Tra le semplificazioni sollecitate da Rete Imprese Italia quelle in materia fiscale. "L’entrata in vigore della fatturazione elettronica generalizzata dal 1° gennaio rende inutilmente onerosi una serie di adempimenti: vanno pertanto eliminati tutti gli obblighi di comunicazione dei dati, vanno abrogati i regimi Iva dello split payment e del reverse charge, va ridotta la ritenuta dell’8% attualmente prevista sui bonifici relativi a spese che conferiscono detrazioni fiscali e innalzato il limite da cui scatta l’obbligo di apposizione del visto per compensare i crediti Iva", sottolinea Rete Imprese Italia.