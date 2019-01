10 gennaio 2019- 16:17 Dl sicurezza: Anci Veneto, bene scelta del dialogo e del confronto

Padova, 10 gen. (AdnKronos) - “E' stato un incontro positivo dove ci siamo confrontati in un clima positivo e di dialogo. L’intervento del Presidente Decaro è stato di grande responsabilità ed equilibrio ed ha sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale confermato dall’incontro con il Premier Conte in cui mettere sul tavolo le nostre proposte tecniche per migliorare un decreto che tocca da vicino i territori e le comunità. Con la sua relazione il presidente ha dimostrato che l’Anci è davvero la casa di tutti i sindaci”. Lo sottolinea la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, che questa mattina ha partecipato al comitato direttivo dell’Anci allargato ai sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con all’ordine del giorno della riunione valutazioni e proposte sul decreto sicurezza e sulla legge di bilancio.L’Anci Veneto si è presentata al direttivo con una posizione condivisa individuata nell’incontro di ieri con i sindaci dei Comuni capoluogo come spiega la Presidente: “la posizione di Anci Nazionale di oggi va nella direzione di quanto auspicato da Anci Veneto nei giorni scorsi e confermato dalla riunione di ieri dove è stato ribadita l’importanza di rispettare la legge individuando, nel contempo, ipotesi migliorative. Certamente il decreto sicurezza, come ogni provvedimento, può essere criticato e modificato, ma un aspetto come la legalità non può essere messo in discussione”.“Il confronto e non la disobbedienza – spiega Pavanello - sono alla base della dialettica democratica per questo condivido le parole del presidente Decaro che ha annunciato l’incontro di natura tecnica con il Presidente del Consiglio con una delegazione ampia di Anci per cercare con il dialogo di trovare delle eventuali soluzioni condivise e correttivi al decreto”.