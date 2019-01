10 gennaio 2019- 16:17 Dl sicurezza: Anci Veneto, bene scelta del dialogo e del confronto (2)

(AdnKronos) - “In Anci Veneto – continua la presidente di Anci Veneto - stiamo monitorando insieme ai sindaci gli effetti delle norme sull’attività dei Comuni e sul vissuto quotidiano dei cittadini in termini di sicurezza e legalità. Tra le maggiori preoccupazione dei sindaci c’è il taglio ai fondi per l'accoglienza con il rischio che la decurtazione possa ricadere sulle spalle dei Comuni che già devono fare i conti con enormi difficoltà di bilancio. E le cooperative in queste settimane ci hanno segnalato la medesima preoccupazione”.“La politica – conclude Pavanello – non deve entrare nelle stanze dei Comuni e dei sindaci perché questo avvelena il clima istituzionale. La scelta del dialogo è del confronto è sempre la via maestra per riuscire a rispondere alle istanze dei cittadini e dei territori”.