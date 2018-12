3 dicembre 2018- 12:03 Dl sicurezza: De Raho, beni possono tornare ai boss? E' un rischio

Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Vendere i beni confiscati ai privati espone il sistema al rischio di recupero da parte delle stesse mafie. E' un aspetto che anche noi magistrati abbiamo evidenziato da tempo. Lo abbiamo sempre detto". E' l'allarme lanciato dal Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a margine del seminario sulle interdittive antimafia in corso a Palermo. "Ci sono limiti evidenti - dice De Raho - mai potrebbero essere venduti, ad esempio, beni simbolo. Potrebbero essere venduti solo quelli per i quali è esclusa qualsiasi altra possibilità e che sono fermi senza collocazione". Una replica a distanza al Presidente della Commissione regionale antimafia dell'Ars Claudio Fava che nei giorni scorsi aveva detto: "Per le cosche poter riprendere possesso dei beni confiscati, anche riacquistandoli, rappresenterebbe una vittoria e un segnale devastante. Evidentemente il Governo nazionale non si rende conto dell'impatto che le misure proposte sulla gestione e vendita dei beni confiscati possono avere. Soprattutto in Sicilia". Per Fava "occorre che l'amministrazione regionale e il Governo Musumeci facciano sentire la propria voce aprendo anche un serrato confronto opponendosi a scelte scellerate e pericolose. Sicuramente la Commissione antimafia in Sicilia, anche in rete con le altre commissioni".