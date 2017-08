DL SUD: FIT, PASSO AVANTI PER SETTORE TPL (P) (2)

2 agosto 2017- 17:50

(AdnKronos) - "Auspichiamo - prosegue il segretario generale della Fit - che le associazioni datoriali convengano sulla necessità di semplificazione e diminuzione dei contratti, in quanto il settore ha bisogno di normative moderne e adeguate che contemperino la tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle lavoratrici e dei lavoratori e al tempo stesso consentano di offrire ai cittadini un servizio adeguato alle loro aspettative". "Ricordiamo che per raggiungere tale obiettivo sono indispensabili gli investimenti utili ad ammodernare il parco automezzi anche con lo scopo di dotare i nuovi mezzi della tecnologia necessaria per scoraggiare e sanzionare tutti i comportamenti aggressivi nei confronti del personale e degli utenti, vista l'escalation di violenze ai danni del personale della mobilità negli ultimi giorni", conclude Piras.