DOBANK: CHIUSURA PERIODO OFFERTA AZIONI ANTICIPATO A 12 LUGLIO

7 luglio 2017- 08:48

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Chiusura anticipata del periodo di offerta delle azioni di doBank. A comunicarlo è il gruppo in una nota. Avio S. r.l., l'azionista venditore, sentiti i coordinatori dell’offerta, ha deciso di anticipare la chiusura del periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni di doBank nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni di doBank sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’offerta terminerà il 12 luglio 2017 (e non più il 17 luglio 2017), alle ore 11 (Cet). La nuova data di pagamento delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta sarà il 14 luglio 2017 (e non più il 20 luglio 2017). La data di avvio delle negoziazioni sul Mta, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, è attesa per il 14 luglio prossimo.