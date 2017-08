DOBANK: UTILE NETTO NEL SEMESTRE CRESCE A 19,7 MLN

2 agosto 2017- 20:15

Milano, 2 ago. - (AdnKronos) - Il cda di doBank ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno che registra ricavi in aumento del 15%, l’Ebitda in miglioramento del 13% e un risultato netto pari a 19,7 milioni, +34%.Per Andrea Mangoni, amministratore delegato “nel primo semestre doBank ha continuato nel suo percorso di crescita in linea con i risultati ottenuti nel primo trimestre, registrando ricavi lordi in aumento del 15% e una profittabilità elevata, con un Ebitda margin al 29%, nonostante la stagionalità delle attività e dei progetti straordinari in ambito It, che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno. Continuiamo ad avere una generazione di cassa importante e una posizione finanziaria solida". "È stato un periodo molto intenso per il nostro Gruppo -ha aggiunto- che ha raggiunto un traguardo importante con il debutto in Borsa lo scorso 14 luglio. Oggi, siamo ancora più solidi e pronti a sfruttare le interessanti prospettive di crescita di un mercato di dimensioni sempre più significative”.