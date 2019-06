14 giugno 2019- 15:38 Dogane: da domani nuovo logo Agenzia, trona simbolo Repubblica

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Da domani entra in vigore il nuovo logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Nella nuova versione viene recuperato il simbolo della Repubblica Italiana, al fine di fornire una maggiore e più immediata riconoscibilità, anche all’estero, dell'appartenenza dell'Agenzia alle istituzioni in cui si struttura la Repubblica. Il simbolo della Repubblica appariva già nel primo logo dell'Agenzia delle Dogane, adottato a partire dal primo gennaio 2001. Nel dicembre 2012, a seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) nell'Agenzia delle dogane, e dell'organizzazione dell'Agenzia in due distinte aree - Dogane e Monopoli - furono adottati due diversi loghi. A seguito dell'entrata in vigore, il primo maggio 2019, del nuovo assetto organizzativo di Adm, è stata decisa l'adozione del nuovo logo, al cui interno torna il simbolo della Repubblica Italiana e che da domani comparirà sulla corrispondenza nonché su ogni atto, modulo, registro o supporto, materiale o digitale, e su ogni espressione verso l'esterno, direttamente o indirettamente, dell'Agenzia.