23 ottobre 2019- 15:24 Donna Sport, premiate sei campionesse anche a scuola

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Campionesse nello sport e anche a scuola grazie alla loro determinazione e caparbietà. Queste le doti che hanno conferito a sei atlete il riconoscimento nella quinta edizione di Donna Sport, concorso ideato dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport femminile. Tra le ragazze premiate, tre atlete sono appartenenti alla categoria paralimpica. A consegnare loro i riconoscimenti è intervenuto un parterre di sportivi che ha scritto la storia dello sport italiano, a partire da Giovanni Galli, campione del mondo nel 1982. L’ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli ha sottolineato quanto i racconti delle ragazze gli abbiano ricordato il figlio Niccolò, sempre molto attento ad eccellere anche sul libri prima della tragica scomparso all’eta di 17 anni. Martina Caironi, campionessa paralimpica sui 100 metri piani nei giochi di Londra 2012 e sui 100 metri piani e argento sul salto in lungo a Rio 2016, ha voluto anche evidenziare quanto ancora ci sia poca tutela nei confronti delle atlete che vorrebbero diventare mamme. Tra le campionesse che hanno supportato l’iniziativa erano presenti anche la nuotatrice paralimpica Arjola Trimi e la centrocampista dell’Ac Milan e della Nazionale Italiana Marta Carissimi. Quest’anno il concorso ha visto l’iscrizione di 180 ragazze il cui percorso di studio nell’anno scolastico 2018-2019 è stato rilevato eccellente e che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico tra quelle riconosciute dal Comitato Olimpico e dal Comitato italiano paralimpico. L’età media delle iscritte si è attestata ai 18 anni e la loro media scolastica è di 8,3. Lo sport meglio rappresentato tra le 32 discipline è la Canoa/Kayak a cui seguono il karate, l’atletica leggera, il judo e la pallavolo. "La grande partecipazione al concorso conferma che studio e sport sono compatibili", ha dichiarato Diana Bracco, Presidente Amministratore Delegato del Gruppo Bracco. “Vogliamo valorizzare le giovani atlete e cercare di raggiungere risultati e traguardi fondamentali nello sport e nello studio, per affermarsi poi nella vita in quello che è uno straordinario connubio di crescita fisica e mentale”, ha concluso Diana Bracco. Le vincitrici: Giulia Giorgi, Judo, Sciacca (Agrigento) classe 2003: Primo posto Liceo Scientifico, primo anno, media voti: 9.9. Monica Boggioni, nuoto paralimpico, Pavia, classe 1998: Primo posto cat. paralimpica Diplomata al liceo classico nel 2017 con votazione 100/100; Anna Gallo, pattinaggio corsa, Noventa Vicentina (Vicenza), classe 2001: Secondo posto. Ha terminato il terzo anno di corso con la media del 9,95. Attualmente frequenta il quinto anno del liceo scientifico Laura Dotto, atletica leggera, Paese (Treviso), classe 1999: Secondo posto cat. paralimpica. Frequenta I.S.I.S.S con la media del 7.73; Sara Puglisi, hockey su prato, San Giuliano Terme (Pisa), classe 2000: Terzo posto. Neodiplomata al liceo scientifico Angela Procida, nuoto paralimpico, Castellammare di Stabia (Napoli), classe 2000: Terzo posto cat. paralimpica Liceo scientifico, media voti: 8.