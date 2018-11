22 novembre 2018- 13:53 Droga: Brescia, sgominato traffico internazionale di cocaina, 32 arresti (2)

(AdnKronos) - Le operazioni dirette dalla procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Brescia - impegnati una novantina di militari - hanno coinvolto anche le polizie di Belgio, Germania, Grecia e Albania. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le varie partite di cocaina viaggiavano su una vera propria 'rotta europea della droga' tracciata dai trafficanti: dall’Olanda, alla Germania e all’Italia. Le organizzazioni disponevano di una concessionaria d’auto e, dunque, di una "flotta tecnologica di mezzi" composta da decine di autovetture, sottoposte a sequestro dalle Fiamme Gialle.Tutte auto di grossa cilindrata, con ingegnosi doppi fondi. I vari sequestri di droga, anche di 30 chili in una sola occasione, sono stati messi a segno nelle province di Brescia, Bergamo, Lucca, Pavia, Macerata, Monza, Modena, oltre che in Olanda, vicino all'aeroporto di Amsterdam. Più sequestri realizzati in quasi un anno di indagini.La pericolosità del gruppo trova conferma, oltre che nella disponibilità di armi, in un episodio emblematico: "il rapimento di un sodale che aveva 'tradito', rubando lo stupefacente per tentare di venderlo da solo. Un episodio che - raccontano gli investigatori - ha richiesto l'intervento della polizia olandese di Utrecht che ha arrestato l'uomo incaricato di consegnare l’arma al sicario e della polizia di Francoforte che ha fatto irruzione nel luogo di prigionia, arrestando i responsabili".