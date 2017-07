DROGA: COCAINA DA SANTO DOMINGO, GDF VARESE SCOPRE TRAFFICO E ARRESTA 5 PERSONE

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Si è conclusa con cinque arresti e oltre ventidue chili di cocaina sequestrata l'operazione antidroga 'San Pedro' che ha permesso alla Procura di Busto Arsizio di individuare numerosi soggetti che hanno organizzato, finanziato e messo in atto numerose importazioni cocaina attraverso corrieri. L’attività investigativa ha preso il via dopo l'arresto di un cittadino italiano, B. A., 40 anni, proveniente da La Romana, Repubblica Dominicana, trovato in possesso di oltre cinque chili di coca. Un altro corriere, C.B. , 35 anni, è stato fermato poco dopo con sei chili di droga.