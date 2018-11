28 novembre 2018- 08:09 Droga: cocaina dal Sud America, in corso sette arresti

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - La polizia di Busto Arsizio (Varese) sta eseguendo in queste ore sette provvedimenti di cattura richiesti dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga. I sette uomini in arresto farebbero parte di un'associazione criminale dedita alla "distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina". Al vertice della banda ci sarebbe un latitante di origini calabresi, con base a Busto Arsizio. Per lo smercio, sembra che l'uomo potesse contare anche su complici addetti allo scarico merci all’aeroporto di Malpensa per far arrivare in Italia, direttamente dal Sudamerica, le partite di droga. Oltre alla Lombardia il traffico interessava anche la Sardegna, dove il capo aveva un proprio referente. Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 al commissariato di Busto Arsizio.