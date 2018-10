12 ottobre 2018- 07:05 Droga: coltivavano marijuana, Dia e Gdf Palermo arrestano quattro persone

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Nell'ambito dell’attività di contrasto alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti, la Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Palermo, ha arrestato a Partinico (Palermo) quattro persone, accusate di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. In carcere Michele Vitale, 50 anni; Salvatore Leggio, 40 anni; Marco Antonio Emma, 38 anni; Vincenzo Cusumano, 69 anni. Il Centro Operativo della DIA di Palermo ed i Finanzieri “baschi verdi” di Palermo, a seguito di mirate attività di indagine, hanno rinvenuto, nell’abitazione di Emma, all’interno della quale si trovavano anche i cognati Vitale e Leggio circa kg 25 di piantine di marijuana, già stese ad essiccare. L’attività di contrasto è proseguita in contrada Milioti di Partinico dove è stata individuata, nella disponibilità di Cusumano, una vasta piantagione di circa 3.300 piante di marijuana, nonché all’interno di due capannoni un ingente quantitativo della stessa sostanza stupefacente, stesa ad essiccare.Complessivamente, le operazioni condotte hanno consentito di sequestrare, circa sei tonnellate di sostanza stupefacente. I quattro arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.