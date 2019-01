29 gennaio 2019- 09:25 Droga: dal Perù con 9,5 chili di cocaina, arrestata una donna a Linate

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Una donna peruviana è stata arrestata all'aeroporto di Linate dai militari della guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane. In arrivo da Lima, la donna nascondeva 9,5 chili di cocaina purissima subito sequestrata, tra i bagagli, in confezioni apparentemente contenenti caffè e altri prodotti alimentari tipici del Sud America.La donna, dopo avere ritirato le valigie dalla stiva ed essersi diretta verso l’uscita, ha destato il sospetto dei funzionari per l’eccessivo nervosismo dimostrato nel tentativo di eludere i controlli. Si tratta dell’ennesimo sequestro in pochi giorni all’aeroporto di Linate dalle squadre congiunte delle Dogane e delle Fiamme Gialle.