DROGA: DUE ARRESTI IN ZONA VIA PADOVA A MILANO

5 giugno 2017- 19:15

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Due arresti per spaccio e detenzione di droga in via Cavezzali, zona via Padova, a Milano. Nell'ambito dei controlli nella zona, la polizia locale ha sequestrato 14 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per confezionamento. "L’azione dell’Unità centrale informativa della Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante Antonio Barbato, è scattata dopo un periodo di osservazione per capire come avvenissero gli scambi di droga", spiega una nota.