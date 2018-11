12 novembre 2018- 12:55 Droga: Renzi, da Salvini silenzio e poca determinazione

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Perché il ministro Salvini non parla mai di droga? Eppure anche i più recenti, terribili, fatti di cronaca nascono da vicende legate alla droga anche se si preferisce sottolineare la polemica sull’immigrazione". Lo scrive sulla sua Enews Matteo Renzi. "Davvero -aggiunge l'ex premier- pensiamo che la droga sia gestita, spacciata, diffusa solo da giovani migranti di colore contro i quali quotidianamente il ministro combatte a colpi di Tweet? E perché allora non riservare la stessa determinazione alla lotta contro la droga? Davvero fingiamo di non sapere quanti italiani, italianissimi, siano implicati in questa rete?".