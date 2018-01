DROGA: RIFORNIVANO LE PIAZZE DEL RAGUSANO, DICIOTTO ARRESTI

23 gennaio 2018- 07:05

Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - Dalle prime ore della mattinata 90 Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di 18 indagati, emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed a decine di perquisizioni nei confronti di un gruppo di persone dedite al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente.I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa che ha consentito di accertare come gli indagati (in prevalenza ragusani, albanesi e tunisini), organizzati in quattro distinti gruppi criminali, rifornivano le piazze di spaccio nei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina e Comiso, smerciando marijuana, hashish e cocaina. Numerosi gli arresti e i sequestri di stupefacente già effettuati nel corso delle indagini.