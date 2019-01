22 gennaio 2019- 07:37 Droga: scoperta banda criminale di spacciatori, 17 arresti

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - E' in corso una operazione antidroga a Messina, dove la Polizia di Stato sta eseguendo 17 arresti per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzioni di armi e munizioni, associazione finalizzata al furto di ciclomotori ed altro. Il gruppo criminale, tra cui c'erano anche calabresi, era molto attivo a Messina. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11, alla presenza del questore Mario Finocchiaro e del procuratore aggiunto Rosa Raffa, in questura.