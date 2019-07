19 luglio 2019- 10:45 Droga: scoperto banda di trafficanti italiani e albanesi, 12 arresti

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Messina ha sgominato un traffico di droga che ha portato all'arresto di 12 persone, tra italiani e albanesi. Già dalle prime luci dell’alba, decine di operatori della Polizia di Stato sono impegnati nell'operazione che ha portato all’arresto delle 12 persone, tra esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti ad una cellula criminale dedita al traffico di droga. L’operazione di polizia costituisce epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile, guidata da Antonio Sfameni, e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, "su una pericolosissima compagine delinquenziale dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, che disponeva anche di armi e per lo più operante nel quartiere popolare cittadino “Mangialupi”. Al termine dell'indagine "sono stati individuati gli attuali assetti di una frangia criminale cittadina che vedeva interagire e concorrere soggetti italiani ed albanesi impegnati, con differenti ruoli e mansioni, nell’attuazione di attive condotte strumentali all’esistenza stessa dell’organizzazione". In particolare, l’operazione di P.G. effettuata nella notte ha consentito di "disarticolare la linea di comando della compagine delinquenziale e di individuarne i singoli componenti, tutti coinvolti, a vario titolo, in dinamiche di traffico e spaccio di almeno due differenti tipi di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana)". I dettagli dell’azione di polizia giudiziaria saranno forniti nel corso di una conferenza stampa – cui parteciperà il Procuratore Aggiunto Rosa Raffa – che si terrà nei locali della Questura di Messina per le ore 11 di oggi.