DROGA: SQUADRA MOBILE ARRESTA PUSHER IN ZONA SAN SIRO

14 febbraio 2018- 13:44

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Un 22enne di Milano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. La casa dove viveva insieme ai suoi familiari, in zona San Siro, era piena di droghe, soprattutto hashish e cocaina, e il giovane, A.A. spacciava all'insaputa dei genitori. Gli uomini della sesta sezione della Squadra Mobile lo hanno trovato dopo aver fermato uno scooter con a bordo un italiano che aveva appena acquistato della cocaina da lui. La perquisizione nella casa del ragazzo ha portato al sequestro di 3,2 chili di hashish, oltre un chilo di Marijuana e 200 grammi di cocaina. Tutta la sostanza, confezionata sottovuoto, è stata rinvenuta tra i mobili della cucina e il lavandino, dove c'erano anche mazzette di banconote di vario taglio per un valore complessivo di circa 70 mila euro. Sotto il mobile della cucina, anche una vecchia revolver calibro 380 con 20 cartucce del medesimo calibro, non censita dalle banche dati.