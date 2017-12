DRONE SU PIAZZA NAVONA, DENUNCIATI 2 TURISTI

26 dicembre 2017- 18:02

Roma, 26 dic. - (AdnKronos) - Gli agenti di Polizia Locale di Roma oggi hanno individuato un drone che sorvolava piazza Navona. Seguendo il volo gli agenti della Task Force del Comando Generale e dal gruppo Centro sono arrivati a individuare il pilota, un giovane turista israeliano accompagnato da una connazionale che, completamente ignaro delle normative che regolano l'utilizzo di droni sulla Capitale, stava registrando immagini.Gli agenti hanno accompagnato i due giovani presso il comando di via della Greca per ulteriori accertamenti, formalizzando ai due una denuncia per la violazione della legge sulla navigazione aerea. I due continueranno la loro vacanza senza il drone, che in base alla normativa è stato posto sotto sequestro.