22 dicembre 2018- 22:33 Duplice omicidio nel crotonese, uccisi padre e figlio

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - Padre e figlio sono stati uccisi a Pallagorio, in provincia di Crotone. Il duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I due uomini, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi a colpi di fucile, mentre erano in campagna. I due, entrambi allevatori e venditori di legname, erano incensurati.