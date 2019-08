16 agosto 2019- 20:53 E' morto Felice Gimondi

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - E' morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno."Ho avuto un solo idolo nella mia vita. Felice Gimondi. Ogni volta che lo vedevo era un’emozione perché quando ti innamori di un campione è per tutta la vita. Sei stato un grande Felice" ha scritto via Twitter il Ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani. "Ricordo Felice Gimondi, la sua maglia gialla, i grandi successi di un mito italiano" è il ricordo, sempre in un tweet, dell'ex premier Paolo Gentiloni.