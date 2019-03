4 marzo 2019- 20:31 E' morto Luke Perry

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Luke Perry non ce l'ha fatta. L'attore televisivo, diventato una superstar negli anni '90 per la serie 'Berverly Hills 90210', è morto questa mattina al St. Joseph's Hospital di Burbank, in California, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa dell'ictus che lo aveva colpito mentre era nella sua casa di Sherman Oaks e da cui non si era mai ripreso. A darne notizia il sito di gossip statunitense Tmz.com. Perry si è spento circondato dai familiari: i figli Jack e Sophie, la fidanzata Wendy Madison Bauer, l'ex moglie Minnie Sharp, la madre Ann Bennett, il patrigno Steve Bennett, il fratello Tom Perry, la sorella Amy Coder e altri parenti stretti e amici. Persone a lui vicine hanno spiegato che i medici avevano sedato Luke, sperando di dare al suo cervello la possibilità di riprendersi dal trauma dell'ictus ma evidentemente il danno era troppo esteso. LA CARRIERA - Luke ha avuto una carriera prolifica in tv e al cinema. Dopo 'Beverly Hills 90210' la sua carriera è esplosa. Più recentemente ha avuto un ruolo da protagonista nella serie 'Riverdale'. E aveva recitato anche nel film di Quentin Tarantino su Charles Manson che dovrebbe uscire nel luglio prossimo, 'Once Upon a Time in Hollywood' (C'era una volta a Hollywood). In 'Beverly Hills 90210', Luke aveva recitato nei panni del rubacuori della scuola Dylan McKay per ben 10 stagioni. Successivamente aveva avuto ruolo importanti anche in altre serie come 'Another World', 'Oz', 'Jeremiah', 'Windfall', 'John from Cincinnati' e 'Body of Proof'. Un reboot di 'Beverly Hills 90210' era stato annunciato proprio mercoledì scorso, con il coinvolgimento della maggior parte del cast originale, ma Luke non era stato citato nel cast fisso della nuova serie.Avrebbe potuto fare qualche apparizione da guest star ma non poteva impegnarsi di più - è stato spiegato - a causa del suo impegno in 'Riverdale'. L'ADDIO DI IAN ZIERING - Un commovente post su Instagram per dire addio al compagno di set e, soprattutto, all'amico di sempre. Ian Ziering, lo Steve Sanders di 'Beverly Hills 90210', ha deciso così di piangere la scomparsa di Luke Perry, morto oggi a 52 anni per le conseguenze devastanti di un ictus. "Caro Luke - ha scritto l'attore sul social -, mi scalderò per sempre nei bei ricordi che abbiamo condiviso negli ultimi trent'anni. Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle magnifiche anime di quelli che ti hanno preceduto, proprio come hai fatto qui per quelli che hai lasciato. Dio, per favore, dagli un posto vicino a te, se lo merita", scrive Ziering, che allega al post una foto recente con Perry, sorridente vicino all'amico.