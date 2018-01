E' MORTO MR. IKEA

28 gennaio 2018- 12:24

(AdnKronos) - E' morto all'età di 91 anni, Ingvar Kamprad, imprenditore svedese fondatore di Ikea. Ad darne l'annuncio è l'azienda, su Twitter, definendo Kamprad "uno dei più grandi imprenditori del 20esimo secolo". Nato a Ljungby il 30 marzo 1926, Kamprad aveva fondato il colosso svedese dei mobili nel 1943. All'inizio Ikea era specializzato in articoli come penne, fiammiferi, orologi e decorazioni. Poi, nel 1950 i mobili entrarono a fare parte dell'assortimento e l'anno seguente uscì il primo catalogo. Secondo 'Forbes', Kamprad è stato uno degli uomini più ricchi del mondo: nel 2007 ha raggiunto la massima posizione, posizionandosi al quarto posto degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di 33 miliardi di dollari.Oggi Ikea è leader mondiale del settore con una rete capillare di negozi a livello globale per un totale di 190mila occupati ed un giro di affari intorno ai 35 miliardi di euro.