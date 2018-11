30 novembre 2018- 11:45 E' morto Sandro Mayer

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - E' morto Sandro Mayer, uno dei volti noti del giornalismo italiano e direttore di 'DiPiù'. Aveva 77 anni. Mayer era noto al grande pubblico anche per la sua presenza fissa su Rai1 a 'Ballando con le stelle' accanto a Milly Carlucci nel ruolo di opinionista, ma anche per la sua partecipazione a 'Domenica In'. Piacentino, classe 1940, dopo una laurea in Scienze politiche, è arrivato l'approdo al giornalismo, con una carriera che l'ha portato alla direzione di molte riviste femminili, tra le quali 'Dolly', 'Novella 2000' e per vent'anni 'Gente'. Mayer ha anche lavorato in teatro come autore e regista. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre.