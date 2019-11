3 novembre 2019- 16:10 E. Romagna: Bonaccini, 'possiamo vincere con o senza M5S' (2)

(Adnkronos) - "E' un voto che riguarderà l'Emilia Romagna, certo è un voto che ha un peso, sugli equilibri dei partiti, ma io parlo di Emilia Romagna. Qui la sfida è Borgonzoni-Bonaccini, non Salvini-leader con la sinistra". Dunque, per Bonaccini, "il giorno dopo il voto in Emilia Romagna non sarà la fine del mondo" e comunque "non ci sarà Salvini a governare"."Io penso all'Emilia Romagna e non ad altro - ribadisce - non cadiamo nella commedia" della campagna elettorale "tra Salvini e i leader del centrosinistra, non voglio prestarmi a quel gioco". Su Matteo Renzi, "ho apprezzato che abbia detto che appoggerà la mia ricandidatura", poi "tutti quelli che vogliono venire qui a dare una mano sono benvenuti", però "si parla di Bonaccini e Borgonzoni". Stesso discorso per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "con ho avuto un ottimo rapporto anche quando governava con la Lega".