EASYJET: A GENNAIO PASSEGGERI A 5,1 MLN ,+8,7% SU ANNO

6 febbraio 2018- 13:21

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Passeggeri in crescita per Easyjet. A gennaio, la compagnia low cost britannica ha totalizzato oltre 5,1 milioni di passeggeri con una crescita dell'8,7% rispetto allo stesso mese del 2017 (4,7 milioni). Il load factor cresce di 2,2 punti percentuali passando dall'86,2% all''88,4%. Queste statistiche, precisa l'aviolinea, non comprendono le operazioni a Berlino Tegel. I passeggeri nell'anno di riferimento (febbraio 2017-gennaio 2018) sono stati oltre 82 milioni con un aumento del 9,5%. Il load factor passa al 91,5% al 93,2% con un incremento di 1,6 punti percentuali.