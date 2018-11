20 novembre 2018- 13:51 EasyJet: Bacchetta, bene Italia, +8,7% passeggeri a 18,5 mln

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - EasyJet continua a crescere sul mercato italiano. Nel corso dell'esercizio terminato a settembre, la compagnia low cost britannica ha registrato un incremento del traffico passeggeri dell'8,7% a quota 18,5 milioni di passeggeri e un incremento del load factor al 94,4%. A indicarlo è stato il direttore per l'Italia, Francois Bacchetta, commentando, in una conference call, i risultati del gruppo. "L'Italia è in linea con le nostre strategie. Abbiamo posizioni di leadership sulle nostre basi a Malpensa, Venezia e Napoli", ha detto Bacchetta ricordando che, nel corso dell'anno, la compagnia ha aperto 50 nuove rotte (tra queste Milano-Hurghada e Venezia- Lanzarote). Complessivamente, le rotte operate da EasyJet in Italia sono 233.