20 novembre 2018- 14:22 EasyJet: ceo Lundgren, ottima performance, record passeggeri

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - “EasyJet ha realizzato un’ottima performance durante l’anno, registrando una crescita del 41% dei profitti pre-imposte, facendo volare ancora una volta un numero record di passeggeri e registrando il fattore di riempimento più alto di sempre". A dichiararlo è stato il ceo di EasyJet, Johan Lundgren, commentando i risultati dell'anno finanziario che si è chiuso il 30 settembre scorso. "L’integrazione delle nuove operazioni di Berlino Tegel è proseguita secondo i piani e la forza del nostro brand a Berlino è migliorata in modo consistente. Il successo finanziario e l’aumento della fedeltà dei passeggeri - sottolinea - dimostra il valore delle nostre operazioni, l’innegabile forza del nostro modello di business e una customer experience senza rivali". "La nostra strategia - prosegue il top manager - continua ad assicurarci un ottimo posizionamento per il futuro. Abbiamo registrato considerevoli passi in avanti nelle nostre iniziative sul segmento holidays, sul mercato business e sulla fidelizzazione, che ci consentiranno di aumentare la profittabilità. Mentre le disruption continuano a rappresentare la maggiore sfida per l’industria, stiamo investendo in strumenti di contrasto per diminuirne l’impatto sui nostri clienti". "Le prenotazioni future - afferma ancora Lundgren - sono solide, con il 50% dei posti venduti nella prima metà dell’anno, in linea con l’anno precedente. Siamo fiduciosi sul nostro posizionamento per il futuro e concentrati a raggiungere un risultato ancora migliore, un flusso di cassa positivo e massimizzare i profitti per posto venduto mentre continuiamo a offrire valore ai nostri clienti e azionisti.”