EASYJET: OPERATIVA DA OGGI NUOVA EASYJET EUROPE

20 luglio 2017- 15:26

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Decolla la nuova Easyjet Europe. La compagnia low cost britannica ha ricevuto il certificato di operatore aereo (coa) da Austro Control e la licenza di operatore aereo dal ministero Federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia austriaco e che da oggi Easyjet Europe è operativa. Il primo aeromobile di Easyjet Europe, con targhe OE-IVA, ha volato questa mattina da Londra Luton a Vienna. EasyJet ha pianificato la reimmatricolazione di tutti i restanti aeromobili basati in Europa (circa 110) che saranno necessari per le proprie operazioni UE, nel corso delle prossime due stagioni invernali. Questo processo sarà completato prima che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. La sede delle attività della nuova compagnia sarà Vienna e il management di Easyjet Europe avrà pieno controllo operativo e finanziario della compagnia. Thomas Haagensen, attuale direttore di easyJet per la Germania, l’Austria e la Svizzera è stato nominato managing director di easyJet Europe. “L’annuncio di oggi- dichiara Carolyn McCall, amministratore delegato di Easyjet - è il risultato di un lungo ed approfondito processo di regolamentazione in Austria e sono lieta di confermare che easyJet Europe è ora operativa con il primo volo atterrato questa mattina nella nuova sede di Vienna".