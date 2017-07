EASYJET: OPERATIVA DA OGGI NUOVA EASYJET EUROPE (2)

20 luglio 2017- 15:26

(AdnKronos) - "Austro Control, l’Autorità per l’aviazione austriaca, è stata selezionata - prosegue McCall - come l’ opzione più adatta ad easyJet. Austro Control ha un rigoroso approccio sulla regolamentazione della safety, contribuendo attivamente all’impegno di EASA per modellare tale regolamentazione con un’enfasi sulle performance. Vorrei ringraziare il Governo austriaco, Bmvit e Austro Control per il loro sostegno durante questo processo e confidiamo in una lunga e proficua collaborazione. easyJet Europe ha un forte team di management in loco, guidato da Thomas Haagensen, che supervisionerà il trasferimento degli aeromobili e delle persone nella compagnia". "Ciò garantirà a easyJet di continuare a operare i voli all’interno dell’Unione Europea dopo che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Inoltre, come tutte le altre compagnie aeree europee, continueremo a essere promotori del raggiungimento di un accordo sui diritti di volo tra Regno Unito e Unione Europea che, come minimo, permetta di operare i voli tra Regno Unito e Unione Europea”, conclude l'ad di Easyjet. “Nei prossimi mesi avanzerà il processo di reimmatricolazione degli aeromobili easyJet dei paesi UE27 con il COA austriaco, nel mentre - dichiara Haagensen - sono lieto di iniziare a lavorare con il mio team e con Austro Control per garantire che le operazioni di easyJet Europe siano all’altezza dei più alti standard operativi e di safety”.