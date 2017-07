EASYJET: PREPARA DECOLLO EASYJET EUROPE, IN ATTESA OK AUTORITà AUSTRIA

14 luglio 2017- 11:31

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - EasyJet prepare il decollo della nuova Easyjet Europe. A seguito della Brexit, la compagnia low cost inglese ha deciso, al di là di quelle che sarà l'esito dei negoziati sui futuri accordi tra Uk e Ue sull'aviazione, di costituire una nuova compagnia con sede in Austria per poter continuare a operare i collegamenti tra le destinazioni dei Paesi Ue. Il nuovo quartier generale sarà a Vienna e, per questo, EasyJet ha presentato, all'inizio dell'anno, la richiesta alle autorità austriache competenti per ottenere la certificazione Aoc (Air Operator Certificate) e la licenza di volo. La fase autorizzativa è in uno stadio avanzato, riferisce oggi l'aviolinea che spera di ottenere a breve il via libera. "Questo è un onore per l'Austria", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Joerg Leichtfried in un comunicato. "Al momento, stiamo esaminando la documentazione e decideremo presto", ha aggiunto.