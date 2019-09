19 settembre 2019- 18:34 eCampus e Accademia del Lusso portano in Piazza di Spagna 'Fashion &Talents'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso tornano per il secondo anno in Piazza di Spagna, il 26 settembre alle ore 19,30, con la sfilata 'Fashion &Talents', occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus 'Insieme per la Ricerca - PCDH19', che ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine.In passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, sfileranno anche capsule collection di altri importanti Istituti. Tra le realtà nazionali, parteciperà all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda di Dubai e Mumbai Fad, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of Devon, della Cincinnati University, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia. Durante la serata Accademia del Lusso metterà a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali Fad e della Cincinnati University.Realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'appuntamento sarà all’insegna dell’arte e vedrà come ospite d’eccezione Lee Mays, grande jazzista che calca la scena da oltre 40 anni e che aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri. A conclusione della serata avrà luogo un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e Roma.