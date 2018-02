ECCO I SUPER FAVORITI DELL'ARISTON

8 febbraio 2018- 14:06

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Un testa a testa infiamma la classifica di Sisal Matchpoint, Ron raggiunge Lo Stato Sociale, la sua quotazione passa da 6 a 3.50. Una sfida artistica e generazionale, che, nel confronto diretto, vede in vantaggio di pochissimo il cantautore bolognese, e il suo brano scritto da Lucio Dalla, a 1,80 mentre un'affermazione de Lo Stato Sociale è data a 1,90.Salgono le quotazioni del trio formato da Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico che, dopo l'esibizione di ieri sera, si piazza a quota 9, prima era a 16, avvicinandosi così ad Annalisa, stabile a 7.50; Nina Zilli, che ieri aveva scalato qualche posizione, si stabilisce a metà classifica a quota 20.Il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro si allontana ancora dalla vetta, la loro vittoria è ora quotata a 6. Il duetto di 'Non mi avete fatto niente' resta però il favorito degli utenti di Sisal Matchpoint, con il 37% delle giocate, anche se in leggera discesa rispetto al 45% iniziale.